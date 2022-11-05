Судья Верховного суда ДНР госпитализирован в тяжелом состоянии после покушения

Ведется розыск подозреваемых в покушении на судью Верховного суда ДНР. Фото: полиция ДНР

Покушение на убийство судьи Верховного суда Донецкой народной республики произошло в вечером в пятницу, 4 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина", - говорится во сообщении ведомства.

Судья госпитализирован с огнестрельными ранениями. Он находится в тяжелом состоянии. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и личности подозреваемых.

Как ранее писал сайт KP.RU, машина бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана обстреляна при проведении марша протеста его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф". Политика госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу Джинна. По данным медучреждения, Хан получил ранения ног. Пуля задела правую ногу и попала в кость левой.