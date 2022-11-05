Пользователи соцсетей призвали отправить главу МИД Германии Бербок в отставку за слова о Путине

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы упускает шанс остановить конфликт на Украине.

"Подайте скорее в отставку! С каждым днем мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете", - отметил один из пользователей.

"Вы разжигаете конфликт на Украине поставками оружия, предаете свой народ и служите США", - пришел в возмущение другой читатель.

"Вы также говорили о саботаже трубопроводов "Северный поток"? Нет конечно. Так можно заявлять только когда речь идет об Украине", - резюмировали читатели.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.