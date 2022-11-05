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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 7:22

Комиссия центрального аппарата МЧС выехала на место пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Эксперты установят обстоятельства трагедии и оценят действия оперативных служб
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар в Костроме

Пожар в Костроме

Фото: Кадр видео

Комиссия центрального аппарата МЧС России выехала на место пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года, погибли 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Эксперты установят обстоятельства трагедии и оценят действия оперативных служб. Группу специалистов возглавил замглавы ведомства Илья Денисов. Решение об отправке комиссии принял руководитель МЧС России Александр Куренков.

Как ранее писал сайт KP.RU, площадь возгорания превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Предположительной причиной происшествия названо использование пиротехники одним из посетителей заведения.

Напомним, по данным журналистов, один из посетителей во время конфликта использовал пиротехнику (возможно, ракетницу), после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы утверждают, что этому предшествовала массовая драка в развлекательном заведении.