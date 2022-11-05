На Украине озвучили сумму арестованных российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сообщило, что за последние два месяца удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств до 1,4 миллиарда гривен (38 миллионов долларов США), основное пополнение производится за счет средств от реализации российского имущества.

В августе текущего года кабмин Украины согласовал указ украинского лидера Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.