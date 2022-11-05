Читатели Welt осудили посла Украины, предложившего запретить россиянам въезд в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Welt раскритиковали заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева, призвавшего запретить гражданам России въезд в ФРГ.

"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволительно, а что нет. Его единственная работа - говорить спасибо и махать ручкой", - отметил один из читателей.

"Я, к примеру, требую запрета на въезд украинцев, что будем делать?" - написал другой комментатор.

"А я требую запрета на въезд послам Украины!" - добавил еще один пользователь.

Ранее депутат Европарламента Тоом назвала “слабоумным” решение Эстонии запретить въезд россиянам. Инициатива Таллина по запрету въезда граждан России в страны Евросоюза не может быть реализована, считает парламентарий.