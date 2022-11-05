Страны Прибалтики приняли резолюцию об "изоляции" России от Европы

Страны Прибалтики приняли антироссийскую резолюцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Балтийская ассамблея, включающая в себя представителей парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, приняла резолюцию об изоляции России от Европы. Об этом сообщает RT со ссылкой на содержание документа.

"Балтийская ассамблея... подчеркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования РФ от европейского сообщества", - говорится в документе.

Как следует из резолюции, страны Прибалтики также намерены расширить оборонное сотрудничество со странами Северной Европы при содействии Соединенных Штатов, перманентное присутствие которых названо "особенно важным и необходимым".

Как ранее писал сайт KP.RU, Федеральная таможенная служба России получила от стран Прибалтики письма, в которых сообщалось о замораживании таможенного сотрудничества.

Заместитель главы службы Руслан Давыдов уточнил, что российский границы с Европейским союзом "и есть границы с Прибалтийскими странами и Финляндией". По его словам, у России "все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран".