В России выявили 5617 новых случаев заражений коронавирусом на 5 ноября 2022 года Фото: REUTERS

За последние сутки в России выявлено 5617 новых случаев заражений коронавирусом, госпитализированы 582 пациента с COVID-19, выздоровели 7819 человек, сообщили журналистам сегодня, 5 ноября, в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По данным на 5 ноября 2022 года в России: число госпитализаций за сутки составило 582 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,8%... Выздоровело за сутки 7819 человек, или на 15,6% меньше в сравнении с 4 ноября 2022 года", - уточняется в сообщении оперштаба.

Также указывается, что рост числа госпитализаций произошел в шести регионах, снижение - в 70, в девяти регионах ситуация сохранилась на прежнем уровне.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.