Американский адмирал назвал конфликт на Украине демонстрацией угасающей мощи США

Военная мощь США угасает Фото: REUTERS

Конфликт на Украине стал демонстрацией угасающей мощи американского военного сдерживания. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Чарльз Ричард в беседе с изданием The Wall Street Journal.

По его оценке, этот факт способны признать "слишком немногие" американские политики.

"Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания, - подчеркнул высокопоставленный военный. - Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично".

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Джек Бакби пришел к выводу, что в случае переброски американских военных на Украину возникает серьезная угроза прямого столкновения России и НАТО.

По его словам, даже если военнослужащие из Соединенных Штатов не будут принимать участия в боевых действиях, существует риск ранения или смерти в результате российского удара.

Напомним, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор отметил неспособность НАТО победить российскую армию. Он перечислил несколько факторов, которые могут стать причиной поражения Североатлантического альянса в возможном конфликте с Москвой.