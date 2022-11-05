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НовостиПолитика5 ноября 2022 8:44

Американский адмирал назвал конфликт на Украине демонстрацией угасающей мощи США

Чарльз Ричард уверен, что это способны признать "слишком немногие" политики
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Военная мощь США угасает

Военная мощь США угасает

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине стал демонстрацией угасающей мощи американского военного сдерживания. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Чарльз Ричард в беседе с изданием The Wall Street Journal.

По его оценке, этот факт способны признать "слишком немногие" американские политики.

"Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания, - подчеркнул высокопоставленный военный. - Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично".

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Джек Бакби пришел к выводу, что в случае переброски американских военных на Украину возникает серьезная угроза прямого столкновения России и НАТО.

По его словам, даже если военнослужащие из Соединенных Штатов не будут принимать участия в боевых действиях, существует риск ранения или смерти в результате российского удара.

Напомним, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор отметил неспособность НАТО победить российскую армию. Он перечислил несколько факторов, которые могут стать причиной поражения Североатлантического альянса в возможном конфликте с Москвой.