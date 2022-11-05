Байден заявил, что автоконцерны США откажутся от бензиновых двигателей "к 3035 году"

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден вновь допустил оговорку, заявив, что американские автоконцерны откажутся от бензиновых двигателей "к 3035 году". Об этом сообщает телеканал Fox News.

Во время выступления перед избирателями в Сан-Диего глава Белого дома рассказал о встрече с гендиректором производителя автомобилей General Motors Мэри Баррой.

"Она отказалась от иска, позвонила мне и сказала, что они собираются перейти на электромобили к 3035 году, - объявил Байден. - Все другие компании обязались сделать то же самое".

Американские журналисты сделали вывод, что на самом деле ждать целое тысячелетие для перехода на электромобили не придется, так как на самом деле General Motors уже объявлял о планах отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

Напомним, в начале ноября Джозеф Байден снова допустил скандальную оговорку. Выступая на митинге в штате Флорида, он забыл, когда вступил в должность президента, заявив, что это произошло летом 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден, говоря о причине смерти своего сына Бо, ошибочно заявил, что тот погиб в Ираке, хотя на самом деле он скончался от рака мозга.