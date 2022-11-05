ФСБ раскрыла реальное число выездов из России

Число выездов из России выше, чем в прошлом году, но ниже, чем в допандемийном 2019-м Фото: Shutterstock

Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь 2022 года выросло до 9,7 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как следует из представленных данных, это почти вдвое больше, чем за второй квартал текущего года и на 1,2 млн человек выше, чем за аналогичный период 2021-го.

Наиболее популярным направлением стала Абхазия. Туда выехали 2,48 млн раз. В тройку предпочтений россиян также вошли Турция (2,16 млн) и Казахстан (1,25 млн).

Пятерку популярности замкнули Грузия (460 тысяч) и Финляндия (430 тысяч). На эти пять стран пришлось свыше 70% всех выездов.

Журналисты также обратили внимание, что если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то количество выездов в нынешнем периоде значительно меньше. Тогда речь шла о 16,1 млн визитов в иностранные государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что уехавшие из страны россияне, которые сейчас "поливают грязью" свою родину, должны остаться за границей.

При этом Матвиенко уточнила, что Конституция РФ не запрещает выезд из государства и возвращение обратно. По оценке спикера Совфеда, большинство граждан, находящихся за пределами России, воспользуются такой возможностью.