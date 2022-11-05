Задержан подозреваемый в поджоге ночного клуба "Полигон" в Костроме

Пожар в ночном клубе "Полигон". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщает "МВД Медиа" в субботу, 5 ноября 2022 года.

"Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей", - говорится в сообщении.

Задержанный передан следственным органам. Проводится его допрос.

Как ранее писал сайт KP.RU, следственные органы возбудили два уголовных дела по факту пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме расследование ведется по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, пожар в ночном клубе "Полигон" случился в ночь на 5 ноября 2022 года. Здание сгорело практически полностью, обрушилась кровля. Площадь пожара составила порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Эвакуированы около 250 посетителей и жители ближайших домов.