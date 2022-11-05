В Германии предложили использовать российские активы для восстановления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг выступила за использование замороженных активов России в целях восстановления Украины.

"Только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро... По всей Европе эта сумма существенно выше. Я считаю, что эти средства должны быть использованы для восстановления Украины", - заявила Ланг в интервью изданию Welt am Sonntag.

Как считает Ланг, уже в настоящее время "гуманитарная помощь и восстановление (Украины - прим.ред.) должны быть ускорены". "Если возможно, то и на российские средства", - добавила она.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.