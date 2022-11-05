Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риски приостановки работы зернового коридора сохраняются

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что из-за конфликта на Украине сохраняются риски приостановки работы "зернового коридора".

"Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в другие страны... Сделка с зерном имеет большое значение...", - подчеркнул Столтенберг в интервью телеканалу NTV.

Ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были “задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора”.

После этого Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке. Решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной маршрут экспорта необходимого зерна и удобрений, необходимого для преодоления глобального продовольственного кризиса, заявлял Жозеф Боррель.