Байден обвинил купленный Маском Twitter в "извержении лжи" по всему миру

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Сеть микроблогов Twitter, приобретенная американским миллиардером Илоном Маском, "извергает ложь" по всему миру, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Его слова приводит агентство Reuters.

Глава Белого дома признался, что эта ситуация "всех беспокоит".

"А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который извергает ложь по всему миру", - приводит агентство слова лидера США.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск рассказал, каким бы он хотел видеть социальную сеть Twitter. Бизнесмен утверждает, что ему хотелось бы добиться того, чтобы эта социальная сеть стала самой правдивой и несла в мир только точную информацию.

Напомним, Илон Маск заявил, что купил компанию и одноименную сеть микроблогов Twitter ради сохранения площадки, на которой "может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости".