Американский экономист Сакс считает, что Европа пострадает из-за принятия линии США Фото: REUTERS

Европа рискует получить в своих границах "новый Афганистан" в лице Украины, если не поменяет текущую позицию по отношению к России и не сделает ставку на возвращение за стол переговоров, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Европа была чемпионом дипломатии. Но в настоящее время она принимает только американскую линию: нам нужно победить Путина! Мы не ведем переговоров! И так далее. Но такой подход крайне опасен для Евросоюза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого", - говорится в статье.

Как полагает Сакс, США превратят Украину во второй Афганистан и оставят в руинах, поскольку это является “американским стилем”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.