ВС России уничтожили свыше 140 украинских военных на Купянском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) более 300 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 5 ноября.

Как уточнили в ведомстве, на Купянском направлении ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции силами до батальонной тактической группы.

"Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям украинских войск нанесено поражение. Уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения", - отмечается в сводке российского оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.