Российские военные поразили базу оружия и военной техники ВСУ в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возле населенного пункта Вольнянск Запорожской области российские военные поразили базу хранения вооружения и военной техники ВСУ, об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в Минобороны России.

Также за прошедшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) более 300 украинских боевиков, сообщили в ведомстве. При этом уточняется, что на Купянском направлении ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции силами до батальонной тактической группы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.