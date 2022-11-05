Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и уничтожила девять беспилотников в ДНР

Российская ПВО за прошедшие сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили сегодня, 5 ноября, в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны возле населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов возле населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - уточняется в сводке оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.