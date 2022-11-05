Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до 2024 года

Валерий Карпин Фото: ФК "Ростов".

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Валерием Карпиным. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Как следует из новых условий соглашения, специалист продолжит руководить сборной России по футболу до 1 августа 2024 года. Аналогичный трудовой договор заключен с тренерским штабом Валерия Карпина.

Напомним, главный тренер российской национальной команды по совмещению является главным тренером футбольного клуба "Ростов". Команда Валерия Карпина идет на четвертом месте в Российской Премьер-лиге, отставая от лидирующего в турнире петербургского "Зенита" на 10 очков.

Сборная России по футболу по понятным причинам в международных турнирах пока не участвует, но продолжает проводить товарищеские матчи. Так, в текущем месяце запланированы две такие встречи – с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).