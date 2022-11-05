Российские военные отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные за сутки отбили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области, уничтожено более 80 украинских военных, сообщило сегодня, 5 ноября. Минобороны России.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены", - уточняется в сводке ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.