Депздрав назвал число погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме 5 ноября 2022 года Фото: Предоставлено очевидцами

Департамент здравоохранения Костромской области назвал число погибших в результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Об этом сообщает "КП-Кострома".

По данным ведомства, погибли 13 человек. Еще пятеро обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась.

Ранее в средствах массовой информации появились данные, что погибли 15 человек. Официального подтверждения этих сведений от правоохранительных органов не последовало.

Как ранее писал сайт KP.RU, полицейские задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба "Полигон" в Костроме. Им оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство "Сигнал охотника" и выстрелил в потолок.

Напомним, расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц".