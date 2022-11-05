Стремоусов сообщил, что на херсонском направлении активно работает артиллерия Фото: Александр КОЦ

Ствольная и реактивная артиллерия активно работает на херсонском направлении, сообщил сегодня, 5 ноября, вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Сейчас жестко работает артиллерия на херсонском направлении. Слышатся и одиночные разрывы, и РСЗО как входящие, так и исходящие", - написал он в своем Телеграм-канале, отметив, что в течение последней недели такой активности не было.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.