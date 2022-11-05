Лукашенко направил Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в ночном клубе «Полигон» в Костроме.

«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводит текст телеграммы агентство «БелТА».

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 15 человек. Предварительно, причиной происшествия стало использование пиротехники одним из посетителей заведения.

Как писал сайт KP.RU, по факту пожара в развлекательном заведении региональная прокуратура организовала проверку. В ее рамках будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе и действиям контрольно-надзорных органов.