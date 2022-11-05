Читатели Гуаньча усмотрели плохой знак в заявлении Зеленского об участии в G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского издания Гуаньча широко обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не не примет участие в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.

"Плохой знак, значит Соединенные Штаты не хотят скорого завершения конфликта”,- отметил один из пользователей.

"Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?" ", - задался вопросом другой читатель.

Напомним, саммит G20 состоится 15 и 16 ноября 2022 года на индонезийском острове Бали. По словам российского лидера Владимира Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.

Ранее сайт KP.RU писал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите G20 в Индонезии. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.