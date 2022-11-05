В США призвали американские власти забрать у России остров Врангеля Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов должны забрать остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, считают в США.

Как утверждает газета The Wall Street Journal, остров принадлежит Соединенным Штатам, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года». В статье отмечается, что на острове размещена российская военная база, представляющая угрозу независимости Соединенных Штатов.

Издание сообщило, что недавно американские Военно-воздушные силы в этом районе российские бомбардировщики, якобы угрожавшие границам Аляски. Самолеты появились рядом с островом в рамках проецирования сил, сказано в сообщении.

Напомним, остров Врангеля располагается в между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году правительство СССР направило к острову канонерскую лодку «Красный Октябрь». Судно вышло из Владивостока 20 июля 1924, а уже 20 августа 1924 экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.