Столтенберг заявил, что НАТО не будет менять свои ядерные позиции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не планирует менять свои ядерный позиции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания», – сказал глава военно-политического блока журналистам.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что считает риск применения Россией ядерного оружия на Украине невысоким.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Украина пытается создать «грязную» ядерную бомбу, а также готова разместить на своей территории ядерное оружие стран Североатлантического альянса. МИД России в свою очередь призвал ядерную пятерку отказаться от поощрения провокаций с оружием.