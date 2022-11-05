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НовостиПолитика5 ноября 2022 12:47

Столтенберг заявил, что НАТО не будет менять свои ядерные позиции

Ранее генсек альянса назвал риск небольшим риск применения ядерного оружия Россией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не планирует менять свои ядерный позиции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания», – сказал глава военно-политического блока журналистам.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что считает риск применения Россией ядерного оружия на Украине невысоким.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Украина пытается создать «грязную» ядерную бомбу, а также готова разместить на своей территории ядерное оружие стран Североатлантического альянса. МИД России в свою очередь призвал ядерную пятерку отказаться от поощрения провокаций с оружием.