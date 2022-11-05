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НовостиПолитика5 ноября 2022 13:17

ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS

Две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для эвакуации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив по городу шесть ракет, рассказали в экстренных службах.

«Киевский режим обстрелял Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации», – сообщил представитель экстренных служб журналистам.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в четверг, 3 ноября, ВСУ предприняли неудачную попытку обстрелять морской порт Херсона, выпустив по нему четыре ракеты.

Как писал сайт KP.RU, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. С левого берега Днепра планируется вывезти до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.