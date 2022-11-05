ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив по городу шесть ракет, рассказали в экстренных службах.

«Киевский режим обстрелял Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации», – сообщил представитель экстренных служб журналистам.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в четверг, 3 ноября, ВСУ предприняли неудачную попытку обстрелять морской порт Херсона, выпустив по нему четыре ракеты.

Как писал сайт KP.RU, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. С левого берега Днепра планируется вывезти до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.