Российские спецслужбы задержали более 20 пособников СБУ в ЛНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские спецслужбы задержали в Луганской народной республике более 20 пособников Службы безопасности Украины, рассказал источник в силовых структурах.

По информации РИА Новости, среди задержанных есть наводчики, которые передавали сведения, использовавшиеся Вооруженными силами Украины для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел по статьям «Шпионаж» и «Государственная измена». Собеседник агентства отметил, что им грозит до 20 лет заключения, однако явка с повинной может смягчить наказание за пособничество или помочь избежать уголовной ответственности.

Как писал сайт KP.RU, в октябре сотрудники Росгвардии задержали 90 пособников украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях. Они подозреваются в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ.