Устроивший пожар в ночном клубе в Костроме признал вину Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

Мужчина, устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме, признал вину, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном», – передает ТАСС.

По словам задержанного, он выстрелил из ракетницы в ходе конфликта.

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек. Предварительно, причиной происшествия стало использование пиротехники одним из посетителей заведения.

Как писал сайт KP.RU, по факту пожара в развлекательном заведении региональная прокуратура организовала проверку. В ее рамках будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе и действиям контрольно-надзорных органов.