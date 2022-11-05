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НовостиПолитика5 ноября 2022 13:58

Спецназ ВС России уничтожил наемников из Польши

Российские военные накрыли противника огнем из стрелкового оружия и гранатометов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Спецназ ВС России уничтожил наемников из Польши

Спецназ ВС России уничтожил наемников из Польши

Фото: REUTERS

Группа специального назначения Вооруженных сил России уничтожила наемников из Польши, воевавших на стороне Украине. Об этом сообщил командир разведгруппы.

«На днях нарвались на наемников, на поляков. Бой шел в лесу на дистанции 30-50 метров. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен», – рассказал он на видео, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения спецоперации. После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотников разведчики нанесли ракетный удар по бронированной машине противника, замаскированной в лесу. Ушедшие вглубь наемники были накрыты огнем из гранатометов, затем подгруппа досмотра уничтожила их огнем из стрелкового оружия и пулеметов.