В Риме проходит многотысячное шествие за прекращение огня на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятки тысяч человек участвуют сегодня, 5 ноября, в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров.

Участники акции направились от площади Республики в центре столицы к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где пройдет митинг.

Некоторые демонстранты, как сообщает корреспондент РИА Новости, выступают против новых поставок оружия Украине. Эти участники пришли на площадь с плакатами "Диалог, а не оружие" и "Да переговорам, нет поставкам.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.