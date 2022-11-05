В МЧС опровергли гибель 15 человек при пожаре в ночном клубе в Костроме

В МЧС подтвердили гибель 13 человек при пожаре в ночном клубе в Костроме Фото предоставлено очевидцем

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Костромской области Алексей Греков опроверг информацию о гибели 15 человек в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Как заявил замглавы регионального МЧС, жертвами пожара стали 13 посетителей клуба.

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», – сказал Греков в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило, что число погибших во время пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. увеличилось до 15 человек.

Как писал сайт KP.RU, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек. Предварительно, причиной происшествия стало использование пиротехники одним из посетителей заведения.

По факту пожара в развлекательном заведении региональная прокуратура организовала проверку. В ее рамках будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе и действиям контрольно-надзорных органов.