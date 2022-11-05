Прокуратура заявила, что эвакуационные выходы в клубе «Полигон» были заперты Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

Часть эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме во время пожара была закрыта, сообщает региональная прокуратура.

«Установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди… Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как писал сайт KP.RU, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек. Предварительно, причиной происшествия стало использование пиротехники одним из посетителей заведения.