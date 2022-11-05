В Госдуме ответили на призыв вернуть США остров Врангеля Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы Федот Тумусов прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, призвавшей США забрать у России остров Врангеля. По мнению парламентария, Вашингтон должен отдать РФ Аляску.

«Остров Врангеля – это российская земля, и мы ни пяди родной земли не отдадим. Это будет государственное преступление, об этом и речи быть не может. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска – это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи», – сказала «Газете.ru».

Напомним, The Wall Street Journal призвала власти Соединенных Штатов забрать остров Врангеля в Северном Ледовитом океане. Как утверждает газета, остров принадлежит США, а Россия «удерживает их территорию с 1924 года». В статье отмечается, что там размещена российская военная база, представляющая угрозу независимости Соединенных Штатов.