В Греции сравнили переданные Украине БМП с горящими факелами Фото: ru.wikipedia.org

Вооруженные силы России уничтожили пять боевых машин пехоты сразу после того, как они были переданы Украине Грецией, сообщают греческие СМИ.

По информации портала Iskra.gr, греческие БМП были уничтожены российскими войсками 28 октября во время подавления наступления ВСУ в Харьковской области. Кроме того, украинские подразделения потеряли 150 солдат погибшими и раненными, четыре бронетранспортера и девять боевых пикапов. При этом отмечается, что греческие БМП были серьезным подкреплением для украинских войск и находились в отличном состоянии.

В свою очередь портал Pronews.gr пишет, что переданную Грецией технику даже не успели перекрасить. Там назвали БМП «горящими факелами на украинских равнинах». Вместе с тем издание отмечает, что греческие острова, с которых были выведены боевые машины, остались неприкрытыми.

Как писал сайт KP.RU, в октябре Греция начала передачу Украине БМП-1, произведенные Советским Союзом.