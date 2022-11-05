Экоактивисты приклеились к картинам Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде

Экоактивисты приклеились к картине Франсиско Гойи «Маха одетая» Фото: ru.wikipedia.org

Два экоактивиста приклеились к рамам картин знаменитого испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, сообщает организация Futuro Vegetal.

«Мы приклеились к «Махам» Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможным оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем», – сказано Twitter организации.

Напомним, на этой неделе экоактивисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Бонапарта.

Незадолго до этого от рук экоактивистов пострадала другая работа Ван Гога. Две девушки из движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.