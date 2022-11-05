Лидер социал-демократов Германии заявил, что Украина внесла его в список террористов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что Украина внесло его в список террористов. По его словам, причиной стал призыв политика к прекращению огня и урегулированию украинского конфликта.

«Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня», – сказал парламентарий на съезде СДПГ.

Как отметил Мютцених, он получал угрозы в свой адрес от правительства Украины. Он также пожаловался на дискриминацию политиков, выступающих за дипломатию, и вновь призвал к урегулированию конфликта. Политик отметил, что большинство войн не заканчивались на поле боя.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности страны, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.