Пять стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ Фото: REUTERS

Сразу пять стран Евросоюза начали использовать газ из подземных газовых хранилищ (ПХГ). По информации Gas Infrastructure Europe, это Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша.

Европейские страны обратились к подземным запасам в связи с установлением холодной погоды. В четверг, 3 ноября, прирост запасов газа составил 0,03%, а отбор – 78% от уровня закачки.

Тем временем биржевые цены после того, как в ЕС начали использовать газ из ПХГ, начали расти. Так, на нидерландском TTF голубое топливо стоило 583 доллара за тысячу кубометров, тогда как в середине недели цена на газ находилась на уровне 225 долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщал, что европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме.

Как писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты стали вторым по объемам поставщиком газа в Европейский союз после Норвегии.