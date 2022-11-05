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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 18:00

Пожар в клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен

В результате инцидента погибли 13 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пожар в клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен Фото предоставлено очевидцем

Пожар в клубе «Полигон» в Костроме полностью потушен Фото предоставлено очевидцем

Спасатели полностью ликвидировали пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме, сообщили в экстренных службах.

«Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 по московскому времени», – рассказал представитель экстренных служб в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек. Предварительно, причиной происшествия стало использование пиротехники одним из посетителей заведения.

Между тем в прокуратуре Костромской области заявили, что часть эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» во время пожара была закрыта. Как отметили в ведомстве, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».