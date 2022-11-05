СМИ: Спецназ Косова выдвинулся к населенному сербами району

Спецназ Косова выдвинулся к населенному сербами району Фото: EAST NEWS

Спецназ полиции непризнанного Косова направился к населенному сербами району на севере края.

По информации «Вечерне новости», отряды спецназа выдвинулись к городу Косовска-Митровица. Косовская полиция заявила, что отправки спецподразделений на север Косово и Метохии не было, однако не исключала этого, отмечает издание.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации ситуации на общей границе.

По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить «численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств».

Ранее в Сербии заявили о вражеских дронах на территории страны, после чего сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности.