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НовостиВ мире5 ноября 2022 18:12

СМИ: Спецназ Косова выдвинулся к населенному сербами району

Спецподразделения направились к городу Косовска-Митровица
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Спецназ Косова выдвинулся к населенному сербами району

Спецназ Косова выдвинулся к населенному сербами району

Фото: EAST NEWS

Спецназ полиции непризнанного Косова направился к населенному сербами району на севере края.

По информации «Вечерне новости», отряды спецназа выдвинулись к городу Косовска-Митровица. Косовская полиция заявила, что отправки спецподразделений на север Косово и Метохии не было, однако не исключала этого, отмечает издание.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации ситуации на общей границе.

По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить «численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств».

Ранее в Сербии заявили о вражеских дронах на территории страны, после чего сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности.