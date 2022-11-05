Зеленский намерен создать флот морских беспилотников

Зеленский заявил о намерении создать флот морских беспилотников Фото: REUTERS

Власти Украины намерены создать флот морских дронов, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление – аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне», – сказал политик в видеообращении в Telegram.

Морские беспилотники необходимы Киеву исключительно для защиты морской территории Украины.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что в августе-сентябре этого года на острове Первомайском рядом с Очаковом британскими военными инструкторами проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами, применяемыми в атаке на корабли.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.