Герой России Клупов связал большое число наемников ВСУ с нехваткой собственных военных Фото: REUTERS

Большое количество иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины связано с нехваткой своих солдат, считает Герой Российской Федерации Рустем Клупов.

«Это говорит о том, что не хватает украинцев – мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наемников, в первую очередь поляков, но и тем, что все чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста», – заявил он в беседе с «MK.RU».

В свою очередь полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что на Луганском направлении в составе ВСУ задействовано около 70% наемников. Большая часть из них выходцы из стран Восточной Европы, а также Финляндии, Франции и Италии, отметил военный.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило, что группа специального назначения Вооруженных сил РФ уничтожила наемников из Польши, воевавших на стороне Украине.