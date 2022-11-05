Минобороны России заявило о подготовке боевиками в Сирии провокации с обстрелом лагеря беженцев

Боевики в Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с ударами по лагерю беженцев Фото: REUTERS

Боевики в Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с ударами по лагерю беженцев с целью обвинения властей Сирии и Вооруженных сил России, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируются провокации в провинции Идлиб. Они намерены провести постановочные съемки последствий ударов в районах расположения лагерей беженцев. Целью планируемых провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России», – рассказал журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

По его словам, провокации готовятся совместно псевдогуманитарной организацией «Белые каски».

Как писал сайт KP.RU, накануне в Минобороны сообшали, что боевики террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»* готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотников.

*Запрещенные в России террористические организации