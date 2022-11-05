В офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за "поставок" беспилотников России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве.

- Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее, - заявил Подоляк, его словам приводят РИА Новости.

Также Подоляк выразил мнение, что Иран, который якобы оказывает помощь российской стороне, "не может безнаказанно делать это дальше".

Ранее западные страны неоднократно выступали с обвинениями в адрес Ирана и России, заявляя, якобы Тегеран поставляют Москве беспилотники. Однако и российская сторона и представители Ирана опровергали эти домыслы. Так, постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани назвал безосновательными обвинения в том, что Тегеран якобы передал России беспилотные летательные аппараты для использования в украинском конфликте.

А до этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке РФ иранских беспилотников.

Недавно Иран признал, что действительно поставлял России беспилотники, однако ключевым моментом здесь является то, что эти поставки были за месяцы до начала спецоперации на Украине.