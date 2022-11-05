Американский разведчик Риттер уличил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине Фото: REUTERS

Европейские страны не готовы к тому, чтобы отправлять своих солдат на Украину, однако существуют опасения, что Польша может втянуть НАТО в конфликт. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

- Европа не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма! - отметил эксперт.

Также Риттер обратил внимание, что для отправки военных на территорию украинской стороны у стран Североатлантического альянса нет необходимой инфраструктуры, которая могла бы противостоять мощностям средств ПВО и тяжелой бронетехники. Кроме того, американский разведчик указала на "энтузиазм" поляков. Согласно его подсчетам, сейчас на Украине находятся от 10 до 30 тысяч солдат, которые находятся в местах проведения боевых действий.

Ранее издание The New York Times сообщало, что на Украине действуют военнослужащие подразделений спецназначения из целого ряда стран НАТО. Основной их задачей является помощь украинской армии противодействии вооруженным силам России, прежде всего они занимаются передачей разведданных и обучением украинских солдат.