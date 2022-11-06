Стремоусов: ВСУ готовят наступление на Херсонскую область и стягивают войска к линии фронта Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область.

По его словам, они начали стягивать войска к линии фронта. Об этом он написал в посте в своем Telegram-канале.

- Они готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму, - сказано в публикации Стремоусова.

При этом он добавил, что российские войска уничтожили огневая позиция украинской самоходной артиллерийской установки "Акация" в районе Майского.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.