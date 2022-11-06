В Крыму на горе Ай-Петри произошел пожар в кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздним вечером 5 ноября в Крыму загорелось кафе в поселке Охотничье города Ялта. На место ЧП уже прибыли пожарные расчеты, сейчас они занимаются тушением огня.

Как сообщили в МЧС по республике, огонь полыхал на площади свыше 400 кв. метров.

- В 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции, - сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что в момент возгорания, предварительно, в здании не было людей. В тушении пожара принимают участие 12 человек и три единицы спецтехники. Однако позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла до 600 кв. метров.

Ранее сообщалось, что ночью 5 ноября в Костроме сгорел ночной клуб "Полигон" на улице Никитской. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании на Центральный пункт пожарной связи поступило в 02.37. Огнем было охвачено все здание, площадь пожара составила 3 500 кв. метров.