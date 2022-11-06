Эксперт Курбанов: Молодежь помнит о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель проекта "Город героев Москва" Дмитрий Курбанов заявил, что и сегодня молодежь помнит о подвигах людей во время Великой Отечественной войны.

- Молодежь не забывает ...9-го мая огромное количество молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", мы это можем увидеть на реконструкциях, в которых молодежь участвует, - отметил эксперт в беседе с агентством "Москва".

Курбанов также добавил, то молодое поколение россиян заинтересовано в сохранении исторической памяти.

- Почему нужно помнить, я расскажу на своем примере ... у меня в семье много героев, которые были на фронтах. Кто-то даже дошел до Берлина, а кто-то был подо Ржевом. Все они воевали и делали так, чтобы в том числе и я жил сейчас под мирным небом, - отметил он.