Бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова вновь подключили к ИВЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, которого накануне госпитализировали в медучреждение, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил 5 ноября сообщили "Известия" со ссылкой на источник.

Врачам вновь пришлось подключить гроссмейстера к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики делают все необходимое, чтобы спасти жизнь Карпову.

Днем ранее Альберт Степанян, помощник Анатолия Карпова, рассказывал о состоянии здоровья выдающегося советского гроссмейстера. По его словам, Карпов находится в сознании и он "идет на поправку, лечится, но пока его не выписывают".

Как писал сайт КП-Спорт, 71-летний Карпов был госпитализирован 29 октября. Его нашли без сознания у здания Государственной думы. После падения на первом льду он получил сотрясение мозга, а потом у него обнаружили еще и пневмонию, после чего подключили к ИВЛ.