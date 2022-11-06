Илон Маск анонсировал пользователям Twitter возможность прилеплять к постам длинные тексты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал пользователям Twitter возможность прилеплять к постам длинные тексты.

- Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота, - написал он в своем аккаунте в соцсети.

Однако это не единственное изменение, которое ждет соцсеть. Среди прочего - монетизация для создателей любого вида контента. Пока сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

Днем ранее телекомпания CNN сообщала, что в Twitter после приобретения компании американским предпринимателем Илоном Маском начались сокращения сотрудников. При этом отмечалось, что пока говорить о масштабах сокращений рано.